香港東方征印尼鎩羽而歸

香港東方上周五晚於印尼雅加達出戰亞洲冠軍聯賽（BCL Asia）次階段外圍賽最後一場小組賽，最終以71比76負印尼球隊錄3連敗，無緣晉級正賽。

賽前錄得2連敗的香港東方已篤定出局，今場面對印尼的Pelita Jaya首節以14比22落後。第2節東方曾落後最多11分，其後上場眼睛受傷的陳兆榮轟三分球「止血」，另有外援艾臣道夫取4分、中鋒卜聿揚大力入樽，一度追至5分差，半場落後32比40。

5人上雙都贏唔到 換邊後，梁嘉顯轟兩記三分球，艾臣道夫亦在外圍發炮，助東方追至43比47，之後雙方「鬥爆」搶分，東方以53比57進入決勝節。東方再由麥洛連博得「and 1」，加上葉耀邦連得5分，一度反超前4分，惟未能把握機會，最終以71比76告負，以3連敗結束BCL Asia之旅。

今仗東方有5人得分上雙，而Pelita Jaya的Kevin Ornell Chapman Mc Daniels轟全場最高31分，成為贏波功臣。