世界女排聯賽門票4‧30開售 徐雲麗：衝奧關鍵還看朱婷

徐雲麗

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」將於6月11至16日假香港體育館進行一連6日的賽事，8支隊伍包括中國女排、土耳其、巴西、波蘭等世界勁旅爭逐，同時也是中國女排能否取得今夏巴黎奧運入場券的關鍵一戰。昨日賽會舉行活動，前中國女排副攻手徐雲麗更專程來港亮相，並表示宣布歸隊的名將朱婷，將會是球隊衝奧的關鍵。

盼香港球迷打氣支持 在活動中徐雲麗表示︰「雖然（中國）沒有第一時間獲得奧運入場券，但仍相信隊伍已準備充足可以面對未來的各種困難，希望大家也能無條件相信及支持中國女排，觀眾的加油支持定能助隊伍拿到奧運入場券。」

對於早前主攻手朱婷宣布回歸，徐雲麗認為她仍然是隊伍獲勝關鍵：「朱婷不僅僅是在中國隊、甚至在世界的聯賽都是隊伍中的核心人物，包括在不久前的意大利女排聯賽表現優異，相信這次她也能帶來精彩的發揮。」對於朱婷是否出戰香港站賽事，她就表示：「隊伍內的安排自己未太了解。」

是次賽事門票將於周二（30日）於Cityline公開發售，門票售價由150至1400港元不等，而有中國女排的賽事門票最平為200港元，大會設中午特惠場，下午1時30分舉行的場次，均單一收費150港元，詳情可瀏覽大會官網。

圖、文：李章杰