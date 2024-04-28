深水埗士氣盛力戰東方

港超聯今午連場激鬥，其中一場頭場假深水埗運動場上演，由爭取連勝的深水埗擺下擂台，挑戰走勢強勁的東方（周日下午3時開賽）；至於尾場受主力傷停困擾的港會，坐鎮香港足球會足球場，惡鬥奇兵大埔。（周日下午4時30分開賽）

深水埗上場大踢爭氣波，作客以2比0擊敗前列分子冠忠南區，主教練陳浩然認為戰果證明球隊有能力與強隊抗衡：「只要做好防守，球隊對港超任何一隊都有機會搶分，之前對東方我哋都輸波，希望上場波畀到球員信心，知道球場上咩都有可能發生。」隊長顏卓彬累積5面黃牌要坐波監，好消息是宋柱浩刑滿復出，有助提升深水埗後防抵禦力。

盧比度︰今場對決會好有趣 各項賽事已錄得8場不敗的東方，上場6球大炒香港U23，火力強勁。儘管今季3次面對深水埗都順利贏波，惟對手近況回勇，東方主教練盧比度認為今場對決會非常有趣：「深水埗係一支進步緊嘅球隊，有好好嘅教練領軍，有能力製造麻煩，連日天雨都有機會令戰況變得更複雜，作客深水埗唔會易踢。」馬高斯及黃皓雋停賽後齊齊復出，全力支援頭號射手巴科爾數胡。