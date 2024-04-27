老而彌堅！奧蘇希堅斯闖16強

兩位桌球壇傳奇「火箭」奧蘇里雲及「巫師」希堅斯，周四在克魯斯堡劇院舉行的世界錦標賽續寫輝煌，爭取8奪世界冠軍的奧蘇里雲，今屆登場即顯霸氣，全場11局有7cue「起迫」，並在第5局轟出「破百」的122度，終大勝10比1晉級，而隨着48歲的希堅斯亦成功闖關，16強名單全部誕生，而今屆8位種子球手出局，追平了歷史紀錄。

「今天打得不俗，坦白說，近兩年比賽表現很爛，我知道是贏了比賽，我知道如何獲勝。」奧蘇續稱：「當我說打得不好時，我並沒有說謊，我只是說我的感受……我能在50歲時贏世界冠軍？誰會知，我可能是唯一能夠做到這一點的球員，讓我們看看。」似乎這位世界「一哥」都有決心破紀錄。

「巫師」連續29年列Top16 至於另一位「長青樹」希堅斯首圈以10比6淘汰了鍾斯後，成為今屆世錦賽最後一位躋身16強的球手，而他將紀錄性位列TOP 16長達29年，這位蘇格蘭名將自1994至95年賽季首次躋身世界前16之後，一直保持前列，下仗他將與世界排名第3的麥克艾倫爭晉級。