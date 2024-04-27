RTHK32 6:00PM播映 on.cc東網直播 冠忠南區理文搶分豁出去

冠忠南區快翼 艾華

今日假香港仔運動場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由冠忠南區主場迎戰理文。上場主場吞下敗仗的南區，再於地頭出擊勢必加倍肉緊，至於「黃黑軍團」為保持榜首優勢，是役就算作客都會照主動搶攻，對攻大戰一觸即發。（on.cc東網周六下午3時直播，港台電視32周六晚6時播映）

南區上場聯賽意外不敵深水埗，今場硬撼理文，主教練楊正光表示鑑於對方擅打快速反擊，預期會踢得較為謹慎：「理文有艾華頓同基華尼頓雙翼齊飛，反擊速度好快，所以呢場我哋應該會將防線縮番後少少，盡量唔好畀咁多機會佢哋。」壞消息是古安奴有傷，鞠盈智更提早收咧，未能候命，對人腳調動構成一定影響。

達Sir︰要防範危險人物 近期上陣機會漸多的李小恆（Raphael），稱球隊去仗遭深水埗擊敗後，急須勝仗來重振士氣，揚言全隊會克服所有困難，盡力為球迷送上精彩賽事：「今個禮拜係咁落雨，我諗到踢嗰陣天氣都唔會太好，所以兩隊應該會踢得好辛苦，希望球隊可以踢出教練部署，踢番場好波畀球迷睇。」

上場擊敗港會後，理文趁爭標對手傑志和大埔失分，成功將積分榜首之優勢增至3分，主教練曾昭達認為重奪爭冠主動權是好事，希望球隊在餘下的聯賽可以好好發揮。理文首循環曾以3比2險勝南區，「達Sir」認為今次交鋒形勢會有許多不同：「南區加入積遜同冨樫凌央後，踢法上係有咗變化，要留意對手幾位危險人物。近幾日都滂沱大雨，球場情況都令人擔心。」幾位傷兵列斯奧、杜度及黃俊皓已進入康復最後階段，李毅凱停賽後今場可以復出。

立花稜也期待鬥艾華 理文左閘立花稜也（Tachi）今場再有機會同艾華正面交鋒，Tachi承認這位快翼不易對付：「艾華係速度好快嘅球員，對住佢我都有啲緊張，但為咗攞冠軍我哋必須贏波，因為咁我死都會嘜實佢。」Tachi指出其職業生涯內，從未試過奪冠，因此非常希望能隨理文一嘗捧盃滋味。

理文射手 安尼亞（右） 理文帶刀侍衞 徐宏傑（右）