世界盃主場出劍張家朗笑言「奇怪」

香港首次舉辦國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃，賽事於下月1至4日，假亞洲博覽館舉行，吸引來自30多個國家地區近400名劍手參賽，門票今日起發售，票價200元。剛獲選為傑運「星中之星」的張家朗表示：「很期待主場比賽，聽到熟悉語言的打氣聲，是最開心。」

FIE花劍世界盃為為巴黎奧運前重要熱身賽，香港站賽事高手林立，包括世界1哥美國Nick Itkin和1姐兼東奧金牌得主Lee Kiefer，香港派出30男30女參賽，團體賽由張家朗、蔡俊彥、梁千雨和崔浩然組成男子隊，女子隊成員為陳諾思、鄭曉為、關渝澄和符妤名。

門票200元今日開售 世界排名第6的張家朗昨日出席記者會，笑言首次主場出戰世界盃感覺「奇怪」：「我首次在港參加世界盃，之前打過香港亞錦賽，但那時年紀太小感覺不大，今次有這麼多外國選手來港參賽，很期待。我們平時『周圍飛』比賽，今次主場出擊感覺有點怪，不過聽到熟悉的打氣聲，肯定開心。」

香港女花隊上站世界盃團體賽闖進8強，成員之一的陳諾思滿意表現：「大家表現不俗，減少了失誤，今次是我首次晉級團體賽8強，所以很難忘。」已奪奧運個人賽入場券的她，表示主場作賽有利備戰：「最開心是可以回家吃飯。」另一女花代表鄭曉為則稱有種「在自己屋企招呼客人」的感覺，會向外國劍手介紹本地美食。賽事門票今早10時起於Cityline發售，門票售價200元，另外全港11個商場將直播賽事。圖／文：李章杰、余樂詩