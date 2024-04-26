杜國榆︰最緊要有得踢！

外流歐洲多國嘗盡辛酸 下半季回歸港超加盟標準流浪的港將杜國榆（Remi），履歷相當豐富，除了為美國大學在頂級聯賽NCAA D1征戰，又曾於世界各地多國打滾。然而多次的外流經驗，卻讓他認清殘酷的事實：「足球員唔淨只睇你去咩國家踢，更重要係出場機會同成就。如果冇得出場，踢阿仙奴都冇人會理你。」

26歲的杜國榆屬於台法混血兒，在香港出生，之後赴美國升讀大學。畢業後輾轉到了不同歐洲國家的球會效力。可惜際遇未如理想，在芬蘭及阿爾巴尼亞落班期間，更未獲任何出場機會，對此他表示有點欠運：「嗰陣歐洲疫情好勁，去到芬蘭好多文件問題要處理。同埋第一年我喺阿爾巴尼亞，開咧前斷咗十字韌帶同半月板，自己一個喺外國返唔到香港，經理人又唔理我，要自己去搵辦法恢復。」

「自己友」優先立足有難度 除此之外，Remi又提到外援要在歐洲小國立足，確實有一定難度：「我覺得自己係踢到，但歐洲比較窮嘅地方，一定係保護自己球員先，會對外人有啲抗拒，見到亞洲同非洲人，只係諗生意。好似之前去到新球隊，我個名得兩個音，唔算複雜，但練咗一個星期波，啲教練都仲係叫我做『Chinese guy』。」不過Remi卻感恩上述經歷，令自己成長不少，但當被問到未來會否再到歐洲踢球時，他卻打趣說道：「啲人非常好，風景係好靚，會去歐洲旅行囉，但踢波就唔好嘞。」

總結多年外流歐洲之旅，Remi承認自己的確有犯錯，以及感到後悔：「可能wrong decision（決定錯誤）或者not realistic enough（不夠現實），同埋唔夠耐性，但我唔會怪責身邊任何人，因為最終決定權喺我身上，應該同多啲人傾，唔係只聽係旁人嘅說話。」

鼓勵後輩外闖前「聽多啲」 然而他卻會鼓勵年輕球員向外闖：「希望佢哋唔好犯我嘅錯，聽多啲其他人意見，或者做多啲資料搜集先，睇吓球隊係咪真係想要你。」圖、文：李浚湣

杜國榆檔案 姓名：Rémi Dujardin

出生日期：1997年6月23日（26歲）

身高：1米85

司職：防守中場、後衞

球衣號碼：6

曾效力球會（只列部分）：胡米利亞（西乙B）、

赫爾辛基（芬蘭）、柏迪遜地拉拿、史簡達堡、

伊納迪亞（阿爾巴尼亞）、深水埗、丹東騰躍（中甲）

現效力球會：標準流浪