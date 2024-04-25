德望學校近年成績穩步上揚，先奪得九龍區D2學界冠軍，之後首戰精英賽更成功殺入12強，隊長鐘欣穎（Yannis）直言屬於全隊功勞：「德望不像其他強隊，擁有很多球星，但我們隊內氣氛、感情很好，充滿默契。同時一班B、C Grade球員，又為球隊帶來活力和正能量。」

今次帶領德望學校首次參與「Panasonic學界籃球邀請賽」，Yannis坦言感覺十分新奇及驚訝，但強調球隊上下已準備好應付每場硬仗：「心態會像精英賽一樣，就算面對很強的對手亦不會放棄，絕不輕易被擊倒。」身為主力得分手的她，續指今屆賽事沒有太大壓力，但未敢定下太高目標：「始終德望不像其他球隊，在這項比賽取得過好成績。只希望能夠做好自己、盡力發揮，以及打好每一球，嘗試爭取更多分數，看看最後能夠走得多遠。」