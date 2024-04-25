香港東方加時憾負金鹿

甲一冠軍香港東方籃球隊昨於印尼舉行的BCL Asia亞洲冠軍聯賽次圈外圍賽中，與馬來西亞的森美蘭金群利金鹿鬥至加時，可惜最終以97比99、兩分之差憾負，連同上仗不敵柏維拿萬隆，慘逢2連敗。

東方於外圍賽首輪曾擊敗金鹿，並取得首名晉級次圈。然而，東方球員的狀態未及上圈般勇猛，上半場雖然打出水準，以55比41領先，不過第3節開始手感下滑，防守方面亦未能穩妥地保護籃板，被金鹿一步步追上來。第4節初段更被反超前，兩度被偷波，幸而梁嘉顯於最後32秒射入三分波，扳平87比87，比賽進入加時。

雙方於加時依然咬得好緊，艾臣道夫外圍射入一度為東方搶回領先，惜其後東方連失7分，最終以97比99僅敗。

次圈首仗不敵萬隆 至於香港時間周二晚對東道主球隊柏維拿萬隆一仗，東方在麥洛連及麥拔領軍下，頭兩節完成後以33比26領先，不過其後印尼聯賽冠軍隊取回優勢，單節拿下18分，但東方眾將手感欠佳僅錄得5分，第4節亦未能扭回形勢，東方終以50比53告負。