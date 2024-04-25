何詩蓓張家朗3奪星中之星

香港「體壇奧斯卡」華麗再現 有香港「體壇奧斯卡」之稱的「2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮昨晚假香港會議展覽中心隆重舉行，杭州亞運金牌得主香港「劍神」張家朗及游泳「女飛魚」何詩蓓連續3屆勇奪「星中之星」。

香港傑出運動員選舉近屆因疫情縮小規模，今屆回復晚宴儀式，運動員均悉心打扮出席這個體壇盛事。香港運動員上年度表現出色，杭州亞運合取8金16銀29銅，創歷屆最佳成績。「香港男子傑出運動員」由張家朗、許龍一、黃澤林、黃鎮廷及朱文佳所得。「女子傑出運動員」則由何詩蓓、吳安儀、杜凱琹、江旻憓和劉慕裳當選，其中「四眼Cue后」吳安儀第11度獲獎，延續其得獎次數最多紀錄。

「十傑」當中票數最高之一男一女運動員榮獲「星中之星」，今屆續由「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓大熱當選，前者於杭州亞運首奪男子花劍個人賽金牌，排名亦再登世界第一，取得巴黎奧運入場券，何詩蓓則在亞運游泳項目狂掃2金1銀3銅，成為大贏家。

詩蓓︰成功靠背後團隊努力 何詩蓓獲獎後，歸功予背後團隊的努力，她亦感謝政府購買奧運轉播權，讓更多市民和運動員打氣：「我收到好多人的訊息，有位小女孩寫信給我，她說：『你是一個好好的泳員，但我將來會破晒你的紀錄。』這令我很開心，希望我做的事可以繼續鼓勵更多人追求夢想，在此亦和運動員加油、打氣，希望你們在奧運和其他大賽繼續努力。」

以金色平頭裝示人的張家朗鼓勵市民支持下周舉行的劍擊世界盃香港站：「其實我在亞運後狀態不太好，但教練都一直推動我，好多謝他，希望大家在不同比賽繼續努力，為港爭光。香港下星期將首次舉辦世界盃分站賽，希望大家多多支持。」圖、文：余樂詩、鄧文滔、李章杰