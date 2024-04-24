祖高域5度封王追平費達拿

被譽為「體壇奧斯卡」的勞倫斯選舉，周一晚舉行頒獎禮，塞爾維亞網球天王祖高域以大熱姿態贏得年度最佳男運動員獎，第5度當選追平費達拿。

36歲的祖高域去年贏得3項大滿貫及ATP年終賽，他與妻子出席頒獎禮及分享喜悅：「很榮幸可以第5次贏得獎座，回想2012年首次當選時，我只得24歲，之後12年我為自己感到自豪。」祖高域擊敗足球美斯、艾寧夏蘭特及F1車神麥斯韋斯塔本，自2019年後再高舉獎座。

邦瑪迪稱后雙喜臨門 至於年度最佳女運動員，則由西班牙女足邦瑪迪奪得，她去年夏天帶隊西班牙在世盃封后，同時西班牙女足亦成為年度最佳隊伍。邦瑪迪與其隊友在世盃後，對西班牙足總主席魯拜利斯在世盃頒獎禮強吻隊友珍妮弗靴莫素進行抗議，協助西班牙足總打擊性別歧視，受到讚揚。

至於年度最佳突破獎則落在英格蘭男足祖迪比寧咸身上，此外3度當選年度最佳女運動員的體操名將比莉絲，去年復出在世錦賽勁擸4金，榮膺年度最佳復出獎。

當晚頒獎禮上另一焦點則是年僅14歲的澳洲滑板女將卓爾，穿上粉紅花裙的她踩着滑板走上紅地氈，相當搶鏡，最終更大熱當選年度最佳極限運動員。

卓爾踩滑板出席，青春可人。（Getty Images圖片） 邦瑪迪