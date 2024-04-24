李靜：黃鎮廷奧運資格樂觀

是日多名港隊成員包括黃鎮廷、杜凱琹及李皓晴擔任頒獎嘉賓，至於上月起擔任港隊總教練的李靜，成為現場焦點之一，他表示港隊目前已取得女團、混雙，以及兩張女單共4席奧運資格，同時透露黃鎮廷爭取男單入場劵情況樂觀：「『阿廷』目前能通過亞洲排名出戰奧運，形勢比較理想，而且奧運積分結算前，港隊會出戰4至5項賽事，希望球手把握機會搶分。」「靜哥」又稱林兆恆亦有機會去巴黎：「『兆恆』有一半機會以亞洲排名奪得男單資格，因此接下來每場比賽，對他皆非常重要，希望他有好表現，我相信他做得到。」