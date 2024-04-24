巴科爾再膺港超每月MVP

3月份「中銀人壽香港超級聯賽」最有價值球員，經專業評審團遴選後，由東方首席射手巴科爾（圖左）奪得，亦是其繼去年11月後，再獲殊榮。

東方在3月進行了6場賽事，球隊自上月初不敵大埔後，接着5場4勝1和，分別是一球擊敗均業北區、2比1力克冠忠南區、1比1賽和理文、5比0大勝深水埗，以及5比1挫敗標準流浪。當中多位球員表現搶鏡，其中攻入4球的巴科爾，獲大部分專業評審青睞，最終以超過42%得票，贏得「3月最有價值球員」，隊友葉鴻輝及馬希偉則位列第2及第3名。

餘下目標捧足總盃 連同周日對香港U23之戰食出「大四喜」，巴科爾今季聯賽已攻入13球，加上在各項盃賽亦有9球進帳，至今為東方上陣26場射入22球。被問到入球秘訣時，巴科爾笑言：「多謝隊友鼓勵同教練信任，能夠再次攞獎，係全隊功勞。」

兩度當選每月最佳，也令這名西班牙前鋒在季尾的球星選舉累積較多分數，對此他表示平常心面對：「個人獎項唔會諗太多，只要專注幫球隊表現得好，其他就會自然來。」他又提到餘下目標是在盃賽奪標：「希望可以入多啲波，同打入『足總盃』決賽，贏埋冠軍。」■■李浚湣報道