3月份最佳揭盅 林樂賢林駿杰獲獎添動力

由【聚大金鳳特約】的3月份最佳金球及最佳撲救得主揭盅，兩位「本地薑」效力晉峰的林樂賢，以及均業北區門將林駿杰，獲得殊榮，兩人均視獎項為推動自己進步的動力。圖／文：李浚湣、鄧文滔

晉峰年輕中場林樂賢，上月9日「賽馬會菁英盃」分組賽對標準流浪一役，離門30多碼球不着地妙射，大熱當選3月份【聚大金鳳特約】「最佳金球」。「啫喱」將與在1月份射入靚絕罰球的哥哥林樂勤，力爭年度最佳獎項。

林樂賢在該場「菁英盃」B組分組賽正選上陣，易邊後僅2分鐘，便把握對方門將出迎解圍不遠，順勢球不着地笠射破網，他坦言當刻未有想太多：「雖然途程有啲遠，但前面有流浪球員埋緊嚟，如果等個波落地，就未必起到腳。」「啫喱」今季暫時攻入兩球，他指自己在埋門下了不少苦功：「今年擺咗好多心機去練射波，之前幾季冇入過波，希望陸續有嚟。」

「啫喱」同阿哥競逐年度金球 「啫喱」的哥哥林樂勤1月時已捧走「最佳金球」獎座，對於兩兄弟先後獲獎，「啫喱」表示相當難得，並盼望其中一人的入球能當選年度最佳：「老實講我嗰球係靚啲，當然阿哥嗰腳都好有功架，擺定個波嚟射，技巧上完全唔同，兩個事但一個攞，都會開心。」

均業北區門將「JJ」林駿杰憑上月31日對大埔的「中銀人壽香港超級聯賽」，飛身救出鄭子森的遠射，當選3月份【聚大金鳳特約】「最佳撲救」。他謂獲得球迷認同令其重拾自信，盼在餘下賽事助北區減少失球。

「JJ」重拾自信再踢好啲 「JJ」於該場「新界打吡」作出多次撲救，雖然最終未能阻止球隊落敗，但其表現已獲得球迷讚賞，他坦言贏得3月份「最佳撲救」，讓其信心得以提升：「球隊到依家都未試過有一場係唔使失波，我頭半季間中都有失誤，講真唔太滿意自己表現，今次攞獎搵番啲信心，希望再踢好啲。」「JJ」今季轉投北區，助球隊穩居中游，他稱成績尚算穩定，但承認球隊近期狀態略見下滑：「我哋今季喺『賽馬會菁英盃』贏過傑志同理文，聯賽又排緊中游，以一支新升班嘅球隊嚟講，有晒交代。但近期啲波冇季初咁爽，呢方面要做番好啲。」