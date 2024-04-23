年度最佳最後3強 雲班耶馬兩瓣叫胡

NBA官方昨日公布年度獎項最終票選的入圍3強名單，包括年度MVP、最佳新秀、最佳進步獎、最佳防守球員、最佳關鍵球員及最佳教練獎項。其中新秀狀元雲班耶馬（圖右）入圍最佳新秀及最佳防守球員，相當叻仔。

塞爾特人季後賽拔頭籌 本季年度MVP獎項競爭激烈，最後3強金塊中鋒祖傑、雷霆後衞亞歷山大及獨行俠的當錫同樣分量十足，花落誰家值得期待。至於「法國怪物」雲班耶馬於NBA生涯首年就入圍了兩個年度最佳獎項名單，分別是最佳新秀及最佳防守球員獎項。他場均21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻、3.6次封阻及1.2次搶斷，投籃命中率46.5%，數據十分全面，最佳新秀獎幾乎成為囊中物，儘管最終贏得最佳防守球員的機會不大，但能夠入圍Last 3，可見這位小將潛力無窮。

此外，昨日NBA季後賽繼續好戲連場，當中塞爾特人連續3季季後賽與熱火碰頭。狀態大勇的「綠軍」在達頓取得23分、10籃板及10助攻的「大三元」下，以114比94大勝，場數領先1比0。至於雷霆、快艇和公鹿，分別打敗塘鵝、獨行俠和溜馬，先拔頭籌。