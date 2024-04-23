素根輝倒灶日本再擸3金

「2024亞洲柔道錦標賽」昨日續於九龍灣國際展貿中心匯星進行重量級對決，日本代表隊盡顯強勢，雖然東京奧運金牌得主素根輝於女子78公斤以上級初賽倒灶出局，但由位列世界排名第3的村尾三四郎力挫蒙古選手摘金封王，連同其他組別，昨日再奪3面金牌，並於14個項目勁擸7面金牌成今屆亞錦賽大贏家。

累計7面金牌成大贏家 經過首兩天激戰誕生9面金牌得主，昨日賽事再決出餘下男女子共5個重量級別冠軍，再有多位已獲巴黎奧運入場券的選手接連登場，其中23歲的日本好手村尾三四郎，為2023年多哈世界錦標賽銅牌得主，亮相出戰男子90公斤以下級別，決賽以兩個「技有」壓制蒙古選手Gantulga Altanbagana封王。

同來自日本的男將太田彪雅及女將高山莉加亦盡顯氣勢，分別於男子100公斤以上級及女子78公斤以下級決賽雙雙擊敗南韓選手奪冠，為日本再添2金。至於女子78公斤以上級別，「金牌選手」素根輝於8強不敵蒙古選手Amarsaikhan Adiyasuren，其後於復活賽不敵中國選手梁燁，無緣競爭獎牌。亞錦賽會於今日煞科，將有混合團體賽壓軸上演。■圖、文：李章杰