次階段開波！香港東方再鬥萬隆

葉耀邦自言已逐漸融入

由南華外借到香港東方的葉耀邦首階段場均上陣15.7分鐘，平均交出5.3分、3個籃板、2.3次助攻，他自評表現屬中規中矩，期待在次階段繼續進步：「我會給自己60至70分，大概做到自己要做的事，但籃底執行力要做得更好。來到東方要適應和新隊友合作，因為除了一些南華前隊友（基拔、張延隆），大部分都是第一次合作，需要時間建立默契，也要和外援合作溝通。不過這個聯賽水平頗高，有不少打過NBA的球員和國家隊成員，讓我學到很多，在甲一休季期間好好增進自己。」