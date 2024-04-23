次階段開波！香港東方再鬥萬隆
亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）外圍賽次階段，香港東方將於香港時間周三晚9時轉戰印尼，再遇柏維拿萬隆，南華借將葉耀邦表示，自己已逐漸適應東方打法，期待在甲一休季期間在較高水平的賽事累積經驗。
BCL Asia外圍賽次階段賽事於4月23至26日舉行，4支球隊將打單循環比賽，前兩名將取得正賽資格。首階段A組首名香港東方次階段重遇柏維拿萬隆（A組次名），兩隊4月初交手時，東方以79比74險勝，預計今仗再演激戰。
葉耀邦自言已逐漸融入
由南華外借到香港東方的葉耀邦首階段場均上陣15.7分鐘，平均交出5.3分、3個籃板、2.3次助攻，他自評表現屬中規中矩，期待在次階段繼續進步：「我會給自己60至70分，大概做到自己要做的事，但籃底執行力要做得更好。來到東方要適應和新隊友合作，因為除了一些南華前隊友（基拔、張延隆），大部分都是第一次合作，需要時間建立默契，也要和外援合作溝通。不過這個聯賽水平頗高，有不少打過NBA的球員和國家隊成員，讓我學到很多，在甲一休季期間好好增進自己。」
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