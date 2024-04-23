羅意庭引退：感謝「伯樂」扶持

一個結束，也代表着另一個開始，南華籃球隊功勳後衞羅意庭昨日凌晨發文，指他的球員生涯來到了終點，除剖白內心感想及感謝南華的栽培外，也表露出自己將以教練身份帶領紅軍的願望，「以教練身份傳承下一代，為南華籃球隊繼續效力，推動本地籃球的發展。」

盡力做好教練工作 「再見！我的20年球員生涯也來到了終點，來季將會以教練身份繼續傳承下一代，抱歉未能來得切在上一個球季跟大家道別。多年來籃球陪伴着我的成長，讓我有目標有理想，更加培養了對生活積極的態度和正面的思想。籃球讓我認識了自己，讓我學懂珍惜，學懂關懷，學懂互相理解。」

自2005年加入南華以來，「阿庭」一直在南華成長，更獲機會勇闖CBA成為極少數實現職業球員夢的港將，除了感激不同時期的教練、朋友、隊友及家人的支持，羅意庭更特別多謝人生旅程上的「伯樂」：「感謝南華籃球隊領隊洪生，多年來的栽培和賞識，給了我一個發揮自己的舞台。感謝領隊洪生、Kevin、Andrew、Samson的支持和信任，讓我在球員生涯的尾聲以教練身份繼續傳承下一代，為南華籃球隊繼續效力，繼續推動本地籃球的發展。」

羅意庭表示來年會盡力做好自己的教練工作，希望繼續為南華籃球隊爭取佳績，希望大家支持。