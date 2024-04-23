蒙民偉心誠搏盡無悔

A組

勤力加操做挑戰者 稱霸大北區的基督教香港信義會心誠中學，今年在Panasonic學界籃球邀請賽被抽入女子Y組，巧合地同組另外兩隊也來自新界地域，心誠將撼屯門一姐浸信會永隆中學，以及沙西區盟主林大輝中學女籃，合演「新界打毗」。至於中華基督教會蒙民偉書院於A組亦大敵當前，將對英華書院及嗇色園主辦可藝中學。作為挑戰者球隊，心誠及蒙民偉均決心勤力加操，拉近與強隊距離，做到搏盡無悔！

■文：余樂詩 圖：司徒子文

蒙民偉誓打爭氣波 教練：陳永勝

其餘隊員：鄺承毅、郭俊圻、許嘉熙

本學年成績：九龍東D3 2區16強

中華基督教會蒙民偉書院今年繼續參戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，連續兩年於小組賽遇上學界勁旅英華書院及嗇色園主辦可藝中學，隊長黃焯庭（Bosco）期待再次挑戰強隊，從他們身上學習。

蒙民偉書院本學年於九龍D3 2區學界賽16強止步，今年於Panasonic賽A組重遇英華和可藝，前者今年奪得精英賽冠軍，無疑是場終極硬仗，Bosco表示球隊無懼挑戰，將盡力收窄差距：「今年有B Grade球員升上大隊，人腳較齊，我們盡力取多一點分數，為球迷打場好波。我不想被人『睇死』，覺得D3不配與勁旅較量，希望搏盡無悔打好每場波。」

Bosco亦大讚隊友勤力，每星期都會私下多練兩至三課技術和體能，期待於Panasonic賽一起進步：「我們打法以快攻為主，需要頗多體能，但好開心隊友們都好肯加操。上次對英華和可藝，他們無論在體能、技術、默契方面都很強，跟不上他們的節奏；今年再次交鋒，希望加強配合和球場上的溝通，繼續進步。」

心誠出全力追列強 教練：潘耀敏

其餘隊員：劉羿稼、鍾月晴、黃子玲、陳愷兒、廖一靜、李鎧佟、李海晴

本學年成績：大北區冠軍、精英賽12強

每年「Panasonic學界籃球邀請賽」都會邀請全港學界勁旅和特邀球隊爭奪冠軍殊榮，今年基督教香港信義會心誠中學繼續是大北區唯一代表，她們誓要拉近和傳統勁旅的距離，打響名堂。

心誠中學今年在精英賽女子組12強止步，成績比去年追平校史的8強略為退步，不過隊長余純恩認為球隊整體表現已屬合格：「由於其中一位隊長畢業，大家都要重新適應，幸好不用花太多時間建立默契，而且表現愈見進步，所以打入12強都開心。」心誠於精英賽第2階段分別不敵滙基書院和林大輝中學，作為內線主力的余純恩坦言上了一課：「對手不論實力和體能都比我們強得多，我認為這些都是從訓練時數中反映出來，所以只要有心練習，我們也一定可以進步。」

這位心誠隊長亦慶幸畢業前終於趕上「Panasonic學界籃球邀請賽」尾班車：「上年因為患上肺炎，所以只能觀戰，今次會是我首次正式參賽，好期待和隊友一起奮鬥！」

Panasonic學界籃球邀請賽2024 日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊：(男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）

黃焯庭 Y組 殷睿心