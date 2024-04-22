與麥康年同首圈止步 李玨穎享受比賽「正追近一流選手」

昨日九龍灣國際展貿中心繼續上演「2024亞洲柔道錦標賽」，香港代表李玨穎及麥康年同樣首圈止步。正爭取奧運資格的李玨穎賽後表示：「好享受主場比賽，今次感覺有進步，慢慢追近一流選手。」

2月在突尼斯賽收穫銅牌的李玨穎，昨日出戰男子81公斤以下級別，首圈面對世界排名31的吉爾吉斯斯坦選手Asad Masabirov，雖然與對手一度纏鬥，惟港將被判3次「指導」而落敗。另一23歲港將麥康年出戰男子73公斤以下級別，首圈亦不敵印度19歲小將Arun Kumar，無緣晉級。

主場出戰更有動力 李玨穎賽後直言表現「不及格」：「同一對手之前對過兩次都輸，好想贏。不過前兩次都是輸『一本』，今次則輸罰分，算是有進步。第一次（罰分）是因沒有移動對手重心，之後兩次就因捉衫後放手被罰，有點可惜，絕對可以做得更好。」他又大讚在主場比賽，令他更有爭勝動力。

25歲的李玨穎4月才轉全職，他笑言經過多番努力，終於看到一流選手「車尾燈」。完成今站比賽後，他將參加兩個世界賽爭取奧運積分：「這兩年學識享受比賽，奧運資格不會想太多，盡心打就可以。」港隊教練張焯傑則表示，「由於年初實施新賽例，運動員仍在適應中，未來我們會繼續加強運動員的體能及技術。今次賽事水平很高，讓本地運動員可從中學習。」

日本單日擸走３金 昨日多位世界級選手登場，上屆世錦賽冠軍日本的新添左季在女子70公斤以下級別封后，另外2月贏得巴黎大滿貫金牌的日本石原樹，在男子73公斤以下級摘金，連同山口葵良梨在女子63公斤以下級掄元，日本是日擸走3金。賽事今日續於九展上演5項決賽，免費入場，歡迎市民到場欣賞頂級激戰。

圖、文：余樂詩