體育

韋少首封王F1中國站

F1中國站睽違5年，昨日於上海再度舉行，紅牛車王「韋少」麥斯韋斯塔本續顯強勢，以1小時40分52秒554率先衝線，個人首次在中國站封王，第2及第3位分別為麥拿侖的諾利斯及紅牛的佩雷斯。賽事另一主角當然是周冠宇，他成為歷來首位主場出戰兼完賽的中國F1車手，最終取得第14名，賽後激動落淚。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc