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韋少首封王F1中國站
F1中國站睽違5年，昨日於上海再度舉行，紅牛車王「韋少」麥斯韋斯塔本續顯強勢，以1小時40分52秒554率先衝線，個人首次在中國站封王，第2及第3位分別為麥拿侖的諾利斯及紅牛的佩雷斯。賽事另一主角當然是周冠宇，他成為歷來首位主場出戰兼完賽的中國F1車手，最終取得第14名，賽後激動落淚。
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