體育

劉慕裳K1開羅站摘銅

賽前決心打出最巔峰水準的香港空手道天后劉慕裳，果然說到做到，昨日在世界一級空手道K1超級聯賽開羅站銅牌戰，憑一套八步連獲6位評判一致打出高分，以44.1分力壓日本選手清水那月，勇奪銅牌，這亦是Grace歷來在K1超聯的第26面獎牌。
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