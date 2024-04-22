南華開操迎新季羅意庭任主教練

南華由羅意庭擔任主教練，迎接甲一新季來臨。（SCAA Basketball Fb圖片）

南華籃球隊日前正式開操，為甲一新球季作準備，加入球隊近20年的明星後衞羅意庭由隊長晉升為主教練，球隊居港外援的名額亦將有新驚喜。

朱亮變本地球員另覓外援 「紅軍」去季以第5名完成聯賽，球隊銳意「年輕化」後，新一輩球員擔起重任，曾湛元及葉耀邦孭重飛成新核心，同時2022年聯賽MVP朱亮留效，由於他已居港滿7年，取得本地球員身份，南華會方正物色居港外援出任5號位中鋒位置，加強內線能力。

另外「老大哥」羅意庭新季擔任主教練一職，司徒偉傑出任助教，希望以新的風格為球隊帶來衝擊。36歲的羅意庭自2005年加入南華大家庭至今，期間有5年出戰CBA成為職業球員，先後效力福建潯興及江蘇南鋼，及後回歸「紅軍」兼拿下8屆甲一總冠軍錦標，是球隊的標誌。近年他亦積極發展教練事業，開設訓練班。南華會方表示由「阿庭」擔任球隊主教練，是非常好的傳承。

開操當日一眾球員、教練及管理層出席，眾人精神奕奕，朱亮因外遊稍後歸隊，余理洋則另有發展，梁兆華來季繼續征戰NBL，球隊感謝兩人多年來的貢獻。本地甲一球季暫定於7月開鑼，銀牌賽前先舉行3人聯賽。