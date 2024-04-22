雨中入球騷 均業北區險勝3:2 晉峰憾負聯賽11連敗

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」上演「話題之戰」，均業北區於北區運動場迎戰晉峰。雙方在雨中合演入球騷，最終均業北區險勝3比2，送贈「粉紅兵團」聯賽11連敗。

北區正選派出林駿杰、卡爾特納及林樂勤3名倒戈兵，馬圖斯、肯迪聯同朱偉鈞攻堅。急欲走出困局的晉峰，盡遣梅田小太郎、柴田勇輝、李倫權、金賢昊、金相佑及文智星6名外援應戰。

「粉紅兵團」一度扳平 晉峰初段反客為主，惟何思哲及李倫權連番埋門，未能考驗門將林駿杰。北區之後搶回不少攻勢，30分鐘羅港威傳中，龐焯熙手槌打出不遠，馬圖斯補射破網，41分鐘北區再下一城，羅港威禁區內被金賢昊踢跌，球證翻看VAR後判出12碼，肯迪操刀成2比0。補時階段，北區朱偉鈞越位慘食詐胡，之後晉峰靠林樂賢遠射得手，追成1比2完半場。

易邊後晉峰傾力反撲，57分鐘何思哲門前快步剷入，扳平2比2，但北區未有自亂陣腳，66分鐘再度領先，馬圖斯接應何振廷直線，單刀射成3比2。尾段北區再有機會，後備入替的黃偉國勁射被龐焯熙撲出，最終仍險勝3比2，「粉紅兵團」聯賽則錄得11連敗。

圖、文：李浚湣