on.cc東網直播亞洲柔道錦標賽 世界級高手激戰連場

王嘉莉失準首圈止步

賽後王嘉莉失望落淚指：「不滿意自己的表現，感覺只發揮到2至3成水準。可能主場比賽，加上之前贏過對手兩次，所以自己有點壓力，賽前非常緊張。年頭集訓和她對打過，發現她的力量強了，加上她研究了一些新招式，雖然賽前我有預備，但最後亦應付不到。」