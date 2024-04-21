on.cc東網直播亞洲柔道錦標賽 世界級高手激戰連場
「2024亞洲柔道錦標賽」昨日假九龍灣國際展貿中心展開，賽事作為巴黎奧運積分賽吸引不少世界頂尖選手參賽。今日將繼續進行男女子共4個項目，包括男子73公斤以下級別、男子81公斤以下級別、女子63公斤以下級別及女子70公斤以下級別，on.cc東網將於今日下午4時半直播決賽賽事。
香港隊派出7名選手參加今次賽事，其中2月於突尼斯非洲公開賽勇奪亞軍，世界排名53的香港代表王嘉莉昨日於女子48公斤以下級別登場，惟首圈意外不敵世界排名低20的土庫曼19歲選手Kurbanay Kurbanova，無緣晉級。
王嘉莉失準首圈止步
賽後王嘉莉失望落淚指：「不滿意自己的表現，感覺只發揮到2至3成水準。可能主場比賽，加上之前贏過對手兩次，所以自己有點壓力，賽前非常緊張。年頭集訓和她對打過，發現她的力量強了，加上她研究了一些新招式，雖然賽前我有預備，但最後亦應付不到。」
王嘉莉暫以711分擁有巴黎奧運亞洲洲際資格，她期望於5月世錦賽前盡快改善問題。同日，其餘香港代表包括：王嘉祺、蔡學正、何樂怡及楊樂琳等均告落敗。
至於另一焦點戰，男子60公斤以下級別頭號種子、東京奧運銀牌得主楊勇緯決賽重遇日本宿敵中村太樹。
這位中華台北一哥去年在世大運決賽、2月巴黎大滿貫均不敵同一對手，今次兩人亦激戰至黃金得分賽，最終中村太樹憑寢技壓制取勝，楊勇緯則奪得銀牌。另外，蒙古選手Baasankhuu Bavuudorj於女子48公斤以下級別決賽力壓南韓前世青冠軍李慧卿奪金。
李玨穎麥康年分途出擊
至於今日亦有兩場焦點賽事，另外兩名港隊成員將會登場，包括亞運代表李玨穎將出戰男子81公斤級以下級別，另有麥康年出戰男子73公斤以下級別。
圖、文：余樂詩、李章杰
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