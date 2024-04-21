深水埗爭氣贈冠忠南區兩蛋

昨日港超聯「地區打吡」，冠忠南區坐鎮主場香港仔運動場對深水埗，結果客隊憑鄧嘉及蘇沙的入球，以2比0擊敗主隊，全取3分。

南區派出冨樫凌央及佐佐木周控制中場，李小恆聯同陳傲軒負責側擊，支援積遜攻堅；深水埗方面，小田倉康太和拿亞鎮守中路，倒戈的蘇沙擔正，為鄧嘉輸送彈藥。

鄧嘉蘇沙各建一功 開賽僅3分鐘，鄧嘉把握南區球員解圍不遠，起腳射破伍瑋謙十指關，深水埗意外先開紀錄，落後的南區急起直追，李小恆左路推大位施射，被梁興傑接實。32分鐘，佐佐木周禁區頂回傳，陳傲軒勁射高出，之後李小恆再有埋門機會，可惜他在對手包圍下起腳，未能攻破梁興傑十指關，南區半場落後一球。

換邊後南區換入史提芬彭利拿，並加強壓力，中堅杜馬思先後兩次頭槌攻門，同樣未中目標。補時階段更再度失守，蘇沙把握單刀機會「埋齋」，深水埗淨勝兩球完場。

深水埗中堅拿亞是役多番奮勇攔截，助球隊全取3分，賽後他未有邀功：「今場大家守得好好，唔會被對手拉散防線，加上前面把握到機會，勝利係屬於大家嘅。」

圖、文：鄧文滔