雨戰2:0挫港會理文擴大優勢

昨日港超聯尾場，榜首理文於地頭將軍澳運動場出擊鬥港會。賽事在雨中混戰下，「黃黑軍團」仍憑安尼亞梅開二度贏2比0，兼趁2哥傑志同日失分，擴大領先優勢至3分。

理文正選與上場只有一個變動，由余煒廉取代停賽的李毅凱擔正，安尼亞、艾華頓及基華尼頓繼續入球重責。港會則由邁亞把關，劉學銘，費利皮爾扼守中路，簡嘉亨及里奧在前線等待機會。

安尼亞包辦兩粒 實力佔優的理文初段控制大局，18分鐘，艾華頓禁區頂罰球僅擦楣而出。3分鐘後保利臣接應隊友傳中頭槌頂入，但VAR指其越位在先。理文再接再厲，29分鐘艾華頓篤前，安尼亞順勢起腳抽入。港會之後一次反擊差點追平，惟加斯特夫射斜，半場理文領先一球。

易邊後天文台發出黃色暴雨警告，現場下起大雨更傳出陣陣雷聲，理文攻勢未見減弱，基華尼頓避過劉學銘攔截窄位抽入，但又因越位食詐胡。55分鐘，徐宏傑接應角球頭槌被邁亞撲出，基華尼頓補射中楣。補時階段安尼亞門前撞入「埋齋」，個人梅開二度助理文全取3分，繼續向首個聯賽錦標邁進。

理文再添3分，爭奪今季港超冠軍形勢大好，惟主教練曾昭達仍未敢樂觀：「我哋之前有一兩場踢得唔係好順，試過冇咗個主動權，好彩對手都失分，優勢又返番嚟，希望大家好好把握今次機會。」

圖、文：李浚湣