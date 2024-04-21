攬炒！大埔傑志窿對窿

昨日港超聯假大埔運動場爆發焦點大戰，大埔主場硬撼傑志。雙方各食一次詐胡下，最終比賽末段10人應戰的傑志，以0比0賽和大埔，兩隊爭標同樣大受打擊。

「綠戰士」盡派6位森巴外援擔正，雷仙奴、馬卡雷拿及倒戈的盧卡斯合組鋒線，陳肇鈞與比迪高提供支援；「藍鳥」方面恩查、祖連奴及伊高沙托尼負責數胡，艾里奧與羅拔圖守住中路。開賽現場下起滂沱大雨，令場地變得濕滑，初段陳晉一殺入禁區起腳，被謝家榮接實。大埔22分鐘策動反擊，雷仙奴一射中楣彈出。3分鐘後李家豪「謝拉特式」跣腳，造就伊高沙托尼單刀，惟這位前大埔兵推過出迎的謝家榮再射，被回防的翁煦濤護空門，半場互無紀錄。

鬥攻各食一次詐胡 換邊後雙方繼續鬥攻，48分鐘，迪美路夫禁區內窄角度一射高出。62分鐘，陳肇鈞一度將皮球送入網窩，惟越位在先入球無效。75分鐘，「伊高」窄角度一射，迪美路夫門前加一頭入網，但ＶＡＲ審視過後，指他越位在先。尾段恩查禁區外施冷箭，被謝家榮飛身撲出，補時階段，羅拔圖兩黃一紅被逐離場，但對戰局影響不大。最終雙方踢成0比0，同樣未能追貼榜首理文。

圖、文：林卓臻