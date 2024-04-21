香港U23東方鬥青春火花

今日另一場港超聯賽事，香港U23於斧山道運動場擺下擂台迎戰東方。香港U23上輪大踢爭氣波，取得成軍3季以來聯賽首勝，球員信心倍增，面對力爭延續不敗走勢的前列分子東方，雙方年輕球員們的比併，隨時成為勝負關鍵。（周日下午3時開賽）

林智豐有信心搶分而回 香港U23上場聯賽力挫晉峰，成軍3季以來首嘗聯賽勝利滋味，士氣大振。談到今場對手，前鋒林智豐指東方近況大勇，呼籲球隊要先做好防守，但有信心只要發揮應有水準，隨時能再炮製驚喜：「東方呢排啲波好順，不過我哋之前喺盃賽對住佢哋，都踢得唔錯，希望大家保持住呢個水準，盡力搶分。」「智豐」又預計是役不會有太多進攻機會，但會努力作壓逼，為球隊製造突擊機會。

上輪大派晉峰5蛋後，東方各項賽事已7場不敗，走勢強勁。上場攻入個人聯賽第二球的丹尼爾（Dani），表示會繼續依足主教練盧比度部署，協助球隊在餘下聯賽爭取全勝。面對剛剛贏波而回的香港U23，Dani承認今場頗具挑戰：「今季我哋喺『菁英盃』試過畀香港U23逼和，知道今日唔易踢，佢哋有隊形又好肯跑，加上啱啱贏波，呢場波要加倍專注。」