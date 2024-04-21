港台電視32及on.cc東網直播 港超聯話題之戰 均業北區晉峰爭勝冇情講

均業北區中場 卡爾特納（右）

今日為大家送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」的「話題之戰」，均業北區坐鎮主場北區運動場鬥晉峰。北區陣中有多名球員倒戈相向，表現成為焦點；「粉紅兵團」近況低迷，自必奮力一戰，務求終止聯賽10連敗頹勢。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時免費直播）

均業北區剛慘吞勁旅傑志4蛋，主教練梁志榮認為個別失球源自球員防守失誤。對手晉峰雖多場不勝，惟「細榮」強調不能輕敵：「其實大家近況差唔多，今場好睇心態同臨場發揮，同埋喺炎熱天氣下要踢得更聰明，令體能消耗減慢。」上場勇戰傷出的後衞韋法頓，傷勢較預期嚴重，是役只能作壁上觀。

卡爾特納倒戈誓擸3分 今場為卡爾特納重返港超後，首次倒戈晉峰，他指對這支效力多年的舊球會心存尊重，又透露經常與鄭璟昊等前隊友聯絡，但今場會以勝利做目標：「今季冇睇晉峰太多比賽，知道佢哋陣中好多有質素嘅年輕球員，相信佢哋一定會好落力。」

晉峰聯賽遭遇10連敗，總教練何信賢承認士氣難免低落，想效法首循環有分落袋，就要「靠自己」：「連續輸咗咁多場，球員係冇咗信心同動力，希望先安撫番佢哋情緒。」對於再遇北區陣中多名倒戈舊將，「何Sir」坦言感受未算太大，同時大讚黃偉國進步最多：「『阿國』值得多啲出場機會，佢今季有好多波都差啲入，走位同捕位都做得好好。」陣容方面，鄭璟昊因傷繼續缺陣。

林樂賢珍惜同阿哥交手 對於今季最後一次與哥哥林樂勤場上交鋒，中場林樂賢指自己會好好珍惜，絕不會「感情用事」。雖然球隊陷入困境，惟「啫喱」有信心球隊可作出反彈：「當然要留意『阿哥』，同近排有波入嘅朱偉鈞，我哋近幾場失好多波，防守死球要做好啲。」