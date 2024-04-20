體育

保頓小將首入港隊初選

港隊43人初選名單 港隊43人初選名單
港隊43人初選名單
港隊6月出戰2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事，足總昨日公布43人初選名單，其中效力英甲球隊保頓青年軍的杜俊暉首度上榜，年僅18歲的杜俊暉香港出生，能擔任右閘及右中場，曾為保頓U18出戰英格蘭青年足總盃。此外馬希偉、吳宇曦及周子謙等小將同時入選。
林卓臻報道
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