柔道亞錦賽今日九展開打 奧運獎牌得主搶閘登場

「亞洲柔道錦標賽2024」今日起一連4日，在九龍灣國際展貿中心匯星上演，36支隊伍近300名精英力爭亞洲殊榮，同時多位奧運代表亦為巴黎奧運作最後衝刺。首日賽事便有上屆東奧銀牌得主率先亮相，賽事免費入場，市民撐港隊之餘，可感受一下高水平的較量。

日本哈薩克強手列陣 比賽共設男女子共14個級別，壓軸賽日將進行男女子混合團體賽。東道主港隊派出4男3女應戰，首天決出男女子共5面金牌，港隊將出戰女子48公斤以下級、女子57公斤以下級及男子66公斤以下級別，而中華台北的東奧銀牌得主楊勇緯（圖右），則於男子60公斤以下級粉墨登場。

至於已奪得奧運柔道所有14個項目參賽資格的日本，今次亦強陣出征，包括入圍女子70公斤以下級別的新添左季，以及女子78公斤級、已連贏2022至2024年ＩＪＦ大滿貫金牌的高山莉加。

近年在世錦賽屬頂級隊伍的哈薩克亦派出7位奧運代表參賽，當中女子48公斤級的Abiba Abuzhakynova是2022年世錦賽銅牌得主，在此賽項將接受兩位港將王嘉莉及何樂怡的挑戰。