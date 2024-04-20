RTHK32晚上10時播映 on.cc東網直播 大埔傑志前列激鬥

傑志左翼 伊高沙托尼（白衫）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」上演前列大戰，由3哥大埔主場硬撼2哥傑志。兩隊賽前雖相差7分，但「綠戰士」少踢兩場，仍有力後來居上；「藍鳥」上季來到大埔運動場全失3分，為免重蹈覆轍，相信定必謹慎應戰。（on.cc東網周六下午3時免費直播、港台電視32周六晚上10時播映）

大埔上場擊敗深水埗後，聯賽錄得4連勝，現階段仍保留爭標機會，主教練李志堅不忘感謝球員的努力。兩軍月初曾於「賽馬會菁英盃」4強碰頭，今日聯賽再相逢，李志堅認為彼此人腳有所不同，惟對手傑志實力必定更完整：「人腳上我哋可能好咗，但傑志踢番聯賽，可以用嘅球員又多啲，實力點都強過我哋。」馬高斯山度士上場被收起，是役有望重返大軍名單。

「萬能俠」謝臣迎大挑戰 大埔守將謝臣近期重返正選大軍，更出任中後場不同位置，這位巴西外援表示踢任何位置都不介意，只望為球隊達成目標：「今場波非常重要，亦會係好大嘅挑戰。」

傑志上場雖大勝均業北區，惟主力基爾頓因累積黃牌夠數，是役要作壁上觀。中場陳俊樂承認有一定影響，球隊連日來已集中精神備戰，「樂仔」同時強調要做好防守：「大埔近況好好，佢哋高波夠煞食，我哋防守頭槌同Second ball要更加集中。同埋都要提防倒戈嘅陳肇鈞同盧卡斯。」

伊高沙托尼：進攻要有耐性 明加索夫因傷缺陣下，翼鋒伊高沙托尼連續3場聯賽擔正，他指重返左翼位置後更得心應手，狀態亦逐漸提升：「要攞冠軍就要贏晒嚟緊最後5場，不過大埔防守好出色，尤其兩位巴西中堅勁穩陣，佢哋失波係港超聯最少，我哋一定要保持耐性。」

大埔尖刀 盧卡斯（左）