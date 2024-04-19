體育

黃澤林ATP光州站男雙無緣4強

香港網球新偶像黃澤林於ATP挑戰賽光州站賽事中，聯同芬蘭球手沙文尼參戰男雙，雖然面對中國的孫發京及菲律賓的艾簡達拉組合，黃澤林一方以6比4及6比1贏波，但可惜昨天的8強賽則以1比6及4比6不敵東道主南韓組合，無緣4強。
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