4月19日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月19日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃澤林ATP光州站男雙無緣4強
香港網球新偶像黃澤林於ATP挑戰賽光州站賽事中，聯同芬蘭球手沙文尼參戰男雙，雖然面對中國的孫發京及菲律賓的艾簡達拉組合，黃澤林一方以6比4及6比1贏波，但可惜昨天的8強賽則以1比6及4比6不敵東道主南韓組合，無緣4強。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240419-0419_00286_049/黃澤林ATP光州站男雙無緣4強
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc