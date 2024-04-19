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「雙李配」WTT捷克賽奪亞
香港乒乓球隊再傳來喜訊，李皓晴與李凱敏聯手於WTT捷克支線賽中，成功打入女雙決賽，力戰下僅以局數2比3負於南韓的崔孝珠及李多恩，收穫亞軍。另邊廂，黃鎮廷出戰在澳門舉行的世界盃乒乓球賽，於小組先後不敵中國的樊振東及德國的杜達。
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