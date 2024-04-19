拿度泥地首度不敵袋鼠兵

儘管「西班牙野獸」拿度於巴塞隆拿公開賽獲得首勝，但這位37歲老將昨天卻以5比7及1比6不敵迪米亞，次圈止步。世界排名11的迪米亞成為歷來首位於泥地賽擊敗拿度的澳洲球手。拿度賽後未有氣餒，坦言會繼續為馬德里及羅馬的賽事努力，直到「氣盡人亡」，以戰至巴黎法網為最大目標。