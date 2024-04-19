體育

桃田湯優盃後退出國家隊

桃田賢斗 桃田賢斗
桃田賢斗
日本羽毛球名將桃田賢斗宣布退出日本隊的計劃，這位29歲前世界一哥決定戰畢本月底展開的湯優盃後，便結束其國家隊生涯，但之後仍會出席其他球會的比賽，他坦言自從東京奧運前遇上車禍，令他難以恢復最佳狀態，特別是視力受影響更表現每況愈下。
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