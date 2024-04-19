4月19日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月19日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
桃田湯優盃後退出國家隊
桃田賢斗
日本羽毛球名將桃田賢斗宣布退出日本隊的計劃，這位29歲前世界一哥決定戰畢本月底展開的湯優盃後，便結束其國家隊生涯，但之後仍會出席其他球會的比賽，他坦言自從東京奧運前遇上車禍，令他難以恢復最佳狀態，特別是視力受影響更表現每況愈下。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240419-0419_00286_046/桃田湯優盃後退出國家隊
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc