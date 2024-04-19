向李慧詩偷師捕捉賽技巧 李思穎征歐洲備戰奧運

新戰衣經香港科技大學風洞測試，阻力可減少高達3%。2024 UCI國家盃場地單車賽加拿大米爾頓站日前落幕，巴黎奧運積分周期亦隨之完結。港隊「小女車神」李思穎於淘汰賽第5名，全能賽則未能發揮水準，以第20名完成，不過其奧運排名維持在第18名，將憑個人排名首次獲得奧運全能賽資格。

李思穎直言不滿該站表現，並期望於歐洲集訓能改善問題：「近兩年我沒有一次在捕捉賽踩得好，這是全能賽的第一項，每次都令後面的項目好大負擔，希望自己盡快在這項有突破。捕捉賽其實似長距離的競輪賽，我有向Sarah（李慧詩）偷師，她教我過人的技巧，原來場地彎道如此重要，希望可以將所學實踐，歐洲集訓適應比賽節奏。」港隊大軍於下周會出發到歐洲集訓及比賽，其後5月中出戰亞洲公路錦標賽，7月再到意大利比賽。圖、文：余樂詩、李章杰