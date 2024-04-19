向李慧詩偷師捕捉賽技巧 李思穎征歐洲備戰奧運
香港單車隊昨日出席服裝贊助商簽約儀式並公布新戰衣詳情。港隊4月尾將到歐洲集訓及參與當地賽事，很大機會首次出戰奧運的李思穎期待盡快適應歐洲賽節奏，她亦透露已向李慧詩取經，希望改善捕捉賽技術。
新戰衣可減3%阻力
中國香港單車總會於奧運大樓賽馬會演講廳宣布「bossini.X」成為港隊唯一服裝贊助商，贊助商非凡領越有限公司董事長兼行政總裁、前中國體操王子李寧亦有出席儀式，他期望香港單車隊獲新戰衣協助下，表現如虎添翼，並親自提筆祝願車手們「為港爭光」。
新戰衣經香港科技大學風洞測試，阻力可減少高達3%。2024 UCI國家盃場地單車賽加拿大米爾頓站日前落幕，巴黎奧運積分周期亦隨之完結。港隊「小女車神」李思穎於淘汰賽第5名，全能賽則未能發揮水準，以第20名完成，不過其奧運排名維持在第18名，將憑個人排名首次獲得奧運全能賽資格。
李思穎直言不滿該站表現，並期望於歐洲集訓能改善問題：「近兩年我沒有一次在捕捉賽踩得好，這是全能賽的第一項，每次都令後面的項目好大負擔，希望自己盡快在這項有突破。捕捉賽其實似長距離的競輪賽，我有向Sarah（李慧詩）偷師，她教我過人的技巧，原來場地彎道如此重要，希望可以將所學實踐，歐洲集訓適應比賽節奏。」港隊大軍於下周會出發到歐洲集訓及比賽，其後5月中出戰亞洲公路錦標賽，7月再到意大利比賽。圖、文：余樂詩、李章杰
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：