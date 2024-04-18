柔道亞錦賽周六爆發 7港將挑戰列強

亞洲柔道錦標賽本月20日至23日在九龍灣展貿中心舉行，派出4男3女的港隊昨日舉行記招，分享備戰情況，其中王嘉莉期望打入8強，提升世界排名直接取得奧運資格，教練張焯傑則呼籲市民入場為港隊加油。

王嘉莉望添積分直入奧運 一連4日免費入場的亞錦賽，為其中一場巴黎奧運計分賽，吸引36支隊伍共273位運動員參加，高手如雲，港隊派出4男3女應戰，包括男子66公斤以下級的蔡學正、王嘉祺，男子73公斤以下級的麥康年，男子81公斤以下級的李玨穎；女子48公斤以下級的王嘉莉、何樂怡，以及女子57公斤以下級的楊諾琳。

香港相隔多年再辦大型亞洲賽，教練張焯傑盼有更多市民入場打氣。「張Sir」又希望王嘉莉能把握主場之利搶分，嘗試利用世界排名直入奧運，順帶隊友李玨穎以洲際名額取得巴奧資格：「『嘉莉』目前很有機會以洲際名額打入奧運，若她能以排名直入奧運資格，李玨穎則有機會透過洲際名額亮相奧運。」

現時王嘉莉出線奧運形勢理想，惟她坦言未敢想太遠，今次賽事以8強做目標：「媽媽會一如以往入場，支持我和弟弟（王嘉祺），希望能夠打入8強，獲得分數提升世界排名。」至於年僅19歲的何樂怡，為港隊最年輕選手，她對首度征戰亞錦賽非常興奮：「亞錦賽的強度遠較青年組賽事高，而且有很多世界級好手參與，希望汲取經驗之餘，可以取得勝仗。」圖、文：鄧文滔