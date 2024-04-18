近年學界決賽歡喜冤家 女子組風頭躉磨拳擦掌

協恩中學

近年在學界賽事所向披靡的協恩中學女籃，今年參戰「Panasonic學界籃球邀請賽」將力圖衝擊一項創舉，就是以最強陣容爭取「第10冠」。而在這支「神之隊」面前，其他挑戰者均未有畏懼，包括近年表現卓越的林大輝中學女籃，這支沙田區勁旅誓言要逐步追趕「神之隊」，並期待殺入決賽，再與協恩合演精英賽「翻版球后戰」！

衞冕協恩爭第10冠 有學界「神之隊」美名的協恩中學，於剛過去的一屆學界賽事延續霸氣，先後在九龍區學界D1及精英賽，分別達成17和9連霸。這支「無敵之師」在「Panasonic學界籃球邀請賽」自然成為大熱，力爭連續9屆封后，並向第10冠進發。

協恩本屆陣容變動頗大，磨合需時，隊長盧嘉嵐坦言球隊攻力相比往年或許稍有不及，惟她認為整體實力不會相差太多：「去年大部分正選已畢業，所以球隊加入了不少新血，雖然得分及每場勝仗的分差，跟以往相比有所減少，但我覺得今屆球隊防守更勝從前，現時以守代攻。」

作為長年學界超級強隊，外界一向對協恩期望甚高，盧嘉嵐直言球隊出戰Panasonic賽必定奮鬥到底，有信心隊友能克服衞冕的壓力：「我們會把外界的期望化為推動力，鼓動自己不斷進步，每場賽事都要做好自己。」

挑戰者林大輝捲土重來 林大輝中學於精英賽連續兩年打入決賽，最終以35比50告負，未能阻止協恩中學實現9連霸。雖然兩次皆無緣冠軍，惟由去屆大敗51分，到之後以15分差不敵協恩，對林大輝女籃來說已是極大進步，隊長廖詠琪期待於Panasonic賽再次挑戰協恩：「好想在畢業前贏她們一次！」

林大輝中學延續上屆氣勢，4強反勝女拔闖進精英賽決賽。為了這場冠軍戰，她們早早備戰，更進行了兩次集訓，結果仍以35比50不敵協恩，獲得亞軍。時隔兩個月說起這場激戰，廖詠琪心情仍然激動：「我們日練夜練，就是想贏協恩。上年輸51分，到今年只輸15分，進步了很多，證明努力沒有白費。」

來到本學年最後一個大賽，廖詠琪直言目標不變：「協恩在學界稱霸了很多年，我們目標是要嘗試贏她們一次！當然前提是要先入4強，才有機會打決賽，今屆隊中有不少中六球員，下年就會『大換血』，所以今次一定要搏到盡！」文：鄧文滔、余樂詩 圖：司徒子文

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