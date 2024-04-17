美國奧運男籃陣容曝光

美國傳媒日前披露今屆奧運美國男籃成員11人名單，勒邦占士、史堤芬居里、艾賓特、巴姆艾迪巴約及杜蘭特等巨星榜上有名，今季在木狼有出色表現的安東尼艾華斯亦獲徵召，當中居里、艾賓特及艾華斯同屬首度征戰奧運，至於餘下一個空缺暫未有定案。