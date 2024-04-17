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傅家俊無緣世錦賽正賽
香港桌球手傅家俊周一在世錦賽外圍賽，以4比10不敵伊朗1哥華法爾，未能如願重踏桌壇聖殿克魯斯堡劇院。兩人前7局互有勝負，傅家俊僅落後3比4，惟世界排名19位的華法爾在第8局開始「着火」，連贏5局下拉開至9比3，最終傅家俊以4比10落敗，無緣正賽。
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