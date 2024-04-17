中西區大捷強勢闖8強

周日上演「初級組足總盃」16強賽事，爭標分子駿英九龍城和沙田雙雙射輸12碼，遭凱景及南華淘汰，衞冕的中西區則以6比2輕取東區，打入8強。

黃孔馳「戴帽」6:2挫東區 中西區對東區一役6分鐘就出現入球，「助攻之鬼」李康廉連過數關後傳入禁區，東區後衞解圍時不慎「撻Cue」擺烏龍，中西區領先1比0。23分鐘，陳嘉宝右路傳中，剛滿19歲的黃孔馳遠柱頂成2比0。東區3分鐘後憑施素高左腳怒射追至1比2，但1分鐘後李康廉開出角球，鄧港桁門前快腳射入，中西區半場領先3比1。

換邊後香港5人足球代表隊成員李浩和，禁區頂妙射破網，東區追成2比3。72分鐘，李康廉繼續其「助攻王」本色，左路傳予後上的黃孔馳射成4比2。82分鐘，沈耀揚快放一段落底傳中，造就黃孔馳連中三元。兩分鐘後，大衞巴拉接應許宏鋒直線，於幾名東區球員力壓下「埋齋」，中西區大勝6比2晉級。中西區8強對手為由盧均宜執教的公民，賽事本月28日下午3時在蒲崗村道公園1號人造草場上演。