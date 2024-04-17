on.cc東網直播 港台電視32零時30分播映 港超聯旺角場對攻夜戰 標準流浪理文駁火搶分

標準流浪罰球王 神田夢實

「中銀人壽香港超級聯賽」今晚假旺角大球場上演一場補賽，由標準流浪與理文挑燈夜戰。8日內面對第3戰的流浪，球員體力能否應付，將是一大挑戰。理文以逸待勞，想重掌爭標主動權，是役3分志在必得。一對冤家聚頭對攻大戰，球迷不容錯過。（on.cc東網周三晚上8時直播；港台電視32周四凌晨零時30分播映）

成功闖入「賽馬會菁英盃」決賽的流浪，上場聯賽遭冠忠南區絕殺，總監李輝立（Philip）指士氣難免受挫。球隊近期賽程頻密，主力伊巴謙是役很大機會繼續倦勤，加上盧均宜及陳耀祖齊坐波監，但Philip表示會不作保留：「無錯我哋今季未贏過理文，加埋今場唔齊腳，但一定會盡力去踢。我諗特別要留意艾華頓，佢係對方最強射手。」

陳冠燊盼繼續進步作貢獻 上場對南區屢救險球的年輕門將陳冠燊，對關鍵時刻因個人失誤連累球隊輸波感內疚：「上場大家都好專注去守，絕對有機會攞到分，但臨尾因為我打唔到手槌，累『阿祖』（陳耀祖）犯手球趕埋出場，感覺上辜負咗球隊咁。」第二次在聯賽上陣的「燊仔」，不忘感激教練團信任，盼繼續進步有所貢獻：「我嘅表現一直唔算太好，希望趁呢排機會多咗，累積多啲經驗，今場再做好啲。」

理文上月底4比0大勝港會後，獲超過兩周時間休息，主教練曾昭達認為有助球員心身恢復，期間曾與甲組球隊拍跳保持狀態。「黃黑軍團」今季3次鬥流浪經常踢出大比數，包括首循環贏4比2，惟「達Sir」指往績參考價值不大：「球隊都係以贏波為目標，依家我哋冇失分嘅空間。流浪球員罰球能力幾強，呢樣要嚴加提防。」顏樂楓累積5面黃牌是役停賽，杜度及黃俊皓則接近傷愈復出。

李毅凱：要珍惜爭冠機會 理文是役只要贏波，就可反壓勁敵傑志重返榜首，守將李毅凱希望球隊好好把握：「要珍惜依家個機會，作為後衞要做好防守之餘，都想球隊盡快入到波。」「阿凱」又指對手主力伊巴謙上場被收起，是役或有機會復出，已做好部署，盡力牽制他與神田夢實之發揮。

標準流浪門將 陳冠燊 理文快翼 張憙延 理文守將 李毅凱