周緣德安永佳中超開齋！

中超剛過去周末上演第6輪激戰，兩位外流港將周緣德（Oli）同安永佳分途出擊，前者於上周六（13日）為河南酒祖杜康隊擔正，雖然只能與南通支雲踢成1比1，但這位中堅就為球隊先開紀錄，收穫處子入球。至於安永佳則在周日的壓軸戰，深圳新鵬城主場迎戰武漢三鎮中後備上陣，於完場前「開齋」，助逼和1比1執番1分。

Oli︰攞唔足3分有啲難過 繼上輪作客山東泰山之後，周緣德連續第2場獲正選上陣機會，這位港隊中堅沒有辜負教練團的信任，於換邊後56分鐘，河南憑罰球攻勢在南通門前造成混亂，周緣德起腳先被對手球員擋走不遠，之後他再補多腳省到人後入網，為主隊先拔頭籌，兼攻入中超首個入球。惟河南9分鐘後失守，最終被南通支雲逼和1比1，今季仍未打開勝利之門。

賽後接受訪問時，入球功臣Oli用流利普通話表達了複雜心情：「沒想到第2場（上陣）會入球，我覺得今天一定要拿3分，所以有點難過。」

至於周日深圳新鵬城主場迎戰武漢三鎮一戰，深圳57分鐘先失守，落後的主隊急起直追，並於81分鐘派上安永佳。90分鐘，田依濃的射門被對手門將撲出不遠，伏兵門前的安永佳補中，幫助球隊扳平比數。

斬獲加盟球隊後首入球的安永佳表示：「想像咗呢一刻已經一段時間，終於來到係好開心，尤其可以幫助球隊收穫1分，感覺好特別。」