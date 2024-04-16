「王氏姊弟」主場出擊迎擊強敵

亞洲柔道錦標賽將於本月20日至22日在香港九龍灣展貿中心舉行，其中港隊「姊弟檔」王嘉莉及王嘉祺將分途出擊，他們異口同聲道對有眾多高手赴港出戰，感到非常期待，全力向一眾好手作出挑戰。

王嘉祺盼遇強愈強 屬於男子66公斤以下級的「嘉祺」，本月初赴南韓集訓，他稱在集訓營接觸不同風格的選手，有助他備戰亞錦賽：「香港未有太多主打左襟的選手，但我在訓練營就曾和不少左襟運動員對打，令自己學懂如何應對左襟的選手，加上當地訓練時數較香港多，使我的體能有進步。」談到對亞錦賽的目標，「嘉祺」指自己首次參與如此大型的賽事，而且今次亞錦賽好手如雲，希望取得1至2場勝仗，遇強愈強。

「嘉莉」喜與高手過招 至於將會出戰女子48公斤以下級的王嘉莉，目前大有機會憑洲際名額取得奧運資格，但如果她在接下來幾站賽事皆有好成績，提升世界排名，就有望直接打入巴黎奧運，令另一位港隊隊友利用洲際際名額進軍奧運。雖然是次賽事吸引多名世界級運動員參加，但「嘉莉」反而對此非常興奮：「為了爭取奧運資格，今次參賽難免感到少許壓力，但難得有機會跟眾多高手交鋒，希望自己屆時發揮應有水準，而且以前集訓期間，都曾與她們一同練習，對她們的實力有一定了解，所以會作針對性部署，盼限制她們的發揮。」

港隊會派出4男3女角逐亞錦賽，包括男子66公斤以下級的蔡學正、王嘉祺，男子73公斤以下級的麥康年，男子81公斤以下級的李玨穎；女子48公斤以下級的王嘉莉、何樂怡，以及女子57公斤以下級的楊樂琳。賽事於本周六起開戰，一連4日均免費入場。■圖、文：鄧文滔