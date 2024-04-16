兄妹檔再度參戰 裘錦秋「高人」撼列強

稱霸學界葵青區多年的傳統勁旅裘錦秋中學（葵涌），今年以兄妹檔姿態齊齊參戰Panasonic學界籃球邀請賽，女籃有「高人一等」的中鋒、上年賽事得分王戴欣婷繼續壓陣，而男隊亦有「裘記193」黃雋羲領銜， 實力足以撼動任何一隊，裘記能否衝擊錦標，令人期待。文：林卓臻、鄧文滔 圖：司徒子文

男隊悍衞籃板拚到底 裘錦秋中學（葵涌）本學年學界成績毫不失禮，成為葵涌區男子組D1冠軍，可惜精英賽8強不敵漢華中學，不過這支學界勁旅一向以良好紀律性見稱，轉戰是次賽事面對任何對手皆有力周旋到底。

經過一季學界賽事打拚後，裘錦秋隊長黃雋羲承認，在精英賽8強止步感到遺憾：「裘錦秋過往在精英賽最好的成績為第3名，我們一直都很想再為學校創造歷史。其實今屆都很有希望入4強，但可惜在8強戰中因為大家默契稍為不足，導致落敗，希望大家繼續努力，下個比賽繼續衝！」

「雋羲」又指未能在精英賽取得突破成績，令全隊上下更有動力在「Panasonic學界籃球邀請賽」爭取表現，期望各位隊友在今次賽事中發揮實力，與一眾列強競爭：「我作為內線球員，一定要更努力保護籃板，以免給予對手太多二次進攻機會，打好防守，各球員做足本分，就有機會在這項比賽中走得更遠。」

女隊新隊長有大夢想 上屆於「Panasonic學界籃球邀請賽」屈居亞軍的裘錦秋中學（葵涌）女籃，今屆捲土重來目標明確，就是向冠軍進發，對於隊長韓芷澄及一眾隊員而言，除了需要突破最大假想敵協恩中學之外，更需要突破自我。

韓芷澄回憶上屆決賽不敵協恩，依然歷歷在目：「上次決賽我哋輸50幾分，今次要突破唔單止拉近距離，仲想擊敗協恩。」今年精英賽，裘錦秋再次於協恩面前折戟4強止步，對此韓芷澄很不忿氣：「大家辛苦練咗好耐，但始終發揮唔好，成績反映我哋練得唔夠，要再努力。」

多次的挫敗也讓韓芷澄作出檢討，其中包括訓練內容：「練波次數要更加針對性，我哋主力係得5至7個，板櫈深度不足，所以體能係好重要。」今年中五的韓芷澄，還要出任球隊隊長一職，她承認多了一份責任：「可能其他學校中六先做隊長，我哋冇師姐帶住，都有壓力嘅，但教練挑選我做隊長，就係因為相信我，所以更加要好好帶領隊波。」

黃雋羲 韓芷澄