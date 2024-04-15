棄戰50自決賽 何詩蓓︰很好的一周

在美國聖安東尼奧泳賽已連奪兩面金牌的何詩蓓，最後一日賽事出戰女子50米自由泳預賽，造出24秒77總排名第7，順利躋身決賽，不過她最後沒有角逐決賽，以兩金完成賽事。

26歲的何詩蓓於本賽事100自及200自大熱稱后，顯示其高原訓練4星期後狀態高昂，50自預賽她被編排在預賽第11組出賽，在赫絲姬及戴洛芙互相競爭下，何詩蓓以24秒77取得小組第3，稍稍屈居二人之後。決賽於美國時間周六晚上舉行，但何詩蓓決定棄戰，最終比賽由Kasia Wasick以24秒20奪得。

已奪得巴黎奧運5張個人賽事入場券的何詩蓓，於社交網上留言：「在聖安東尼奧，度過了很好的一周比賽。」另外，香港男將Adam Chillingworth於200蛙亦表現出色，預賽泅出2分12秒06，以首名打入決賽，最終他以2分11秒16的佳績收穫一面銅牌，同時打破麥世霆的香港紀錄。

香港長池賽麥世霆100蛙掄元 至於香港長池賽次日賽事，昨日續於香港體育學院閉門舉行，張心悅在100背再下一城，參戰3項賽事全勝稱后。麥世霆則於100蛙力壓張智傑掄元，並達世錦賽B標，與楊凱晴齊獲是屆賽事最佳運動員獎。

圖、文：李章杰