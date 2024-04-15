拉脫維亞阿塞拜疆進軍巴黎

「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」香港站昨日假維多利亞公園煞科，最終東京奧運金牌得主拉脫維亞和阿塞拜疆分別擊敗奧地利和波蘭，奪得男、女子組冠軍，取得巴黎奧運入場券，阿塞拜疆更是首度進軍3x3奧運舞台。

希耶絲紮住上贏盡掌聲 昨午舉行女子組4強，3號種子阿塞拜疆以21比19險勝頭號種子匈牙利，波蘭則以20比12大勝荷蘭晉級。冠軍戰入座率高達9成，波蘭率先搶攻，嘉絲坦莉轟兩分球助球隊甫開戰打出5比0，惟阿塞拜疆由希耶絲得分「止血」，這位曾入選WNBA全明星隊的女將今仗搏到盡，更因救球時撞到圍板導致手臂受傷，經包紮治理後重返戰場，更即轟入兩分球，贏得全場掌聲。戰至法定時間兩隊打成16比16需要加時，最終阿塞拜疆以18比17險勝，首度進軍奧運。

男子組方面，奧地利4強與新西蘭鬥到加時，以20比18驚險晉級。拉脫維亞同樣加時險勝頭號種子荷蘭。東京奧運金牌得主拉脫維亞於決賽展現王者氣勢，早早領先12比1，其中4強轟入致勝兩分球的米斯決賽「ankle break」對手後投進兩分球，全場球迷亦為他歡呼。最終拉脫維亞以19比14力壓奧地利奪冠，決賽奪5分7籃板的米斯獲選為最有價值球員。

圖、文：余樂詩