港協暨奧委會×法國文化協會 港將學法文為奧運準備

距離巴黎奧運開幕仲有大約100日，港協暨奧委會與香港法國文化協會日前合辦法語與奧運工作坊，並邀請香港7人欖球隊成員姚錦成及馮凱晴、柔道代表李玨穎及王嘉莉一同學習法文，其中「成哥」透露將轉個身份協助港隊出戰奧運遺材賽，並盼房傑鋒把握機會上位。

工作坊內容豐富有趣，奧運知識分組搶答「鬥高分」，「Bonjour」（你好）、「Merci」（多謝）、「au revoir」（再見）等日常用詞教學，亦有運動項目法文發音等，氣氛融洽。

早前出戰球員生涯最後一屆7欖與香港大球場一起告別的欖球名將姚錦成，亦有參加工作坊，全程投入活動，他接受傳媒採訪時承認，港隊接下來的奧運遺材賽中，他不會以球員身份為港隊上陣：「接下來的比賽我不會再上場，亦想房傑鋒有多些出場機會表現，接觸不同的大賽。但自己則不想與欖球斷開關係，會用另一個身份繼續為港隊效力，未來會與球隊簽多1年約，繼續協助球隊訓練，用行動帶動隊員進步，實行以身作則，計劃未來會與欖球總會合作，做好這方面的宣傳。」

「成哥」又慨嘆：「較為可惜的是，自己從未試過為香港出戰參賽或現場觀看奧運比賽，今屆奧運好想以觀眾身份，帶同家人去為港隊打氣。」

柔道代表李玨穎就稱讚活動非常有趣：「今次是自己第1次以運動員的身份來學法文，活動豐富有趣，更學到奧運相關的詞彙，希望之後可以將學到的法文學以致用。」

施文信︰提供冷凍裝備應對高溫 至於港協暨奧委會副會長兼巴黎奧運中國香港代表團團長施文信就提及到團隊中有上屆奧運劍擊金牌得主張家朗、在游泳取得兩面奧運銀牌的何詩蓓、羽毛球混雙鄧俊文及謝影雪、女子乒乓球隊等實力港將坐鎮，相信港隊有力維持去屆東京奧運的好表現。

施文信續指，預計奧運比賽期間天氣酷熱，而奧運村沒有冷氣，擔心代表團狀態受當地氣溫影響，故計劃為港隊提供一批冷凍裝備，但要視乎法國官方可否批准運送入境：「我們會盡全力為運動員，提供最舒適的環境備戰，但能否成事（攜帶冷凍裝備）則需得到巴黎當局批准。」奧運開幕禮持旗手方面，他透露由於香港有多少運動員能夠獲得奧運資格，仍屬未知之數，會待一切塵埃落定後，再作打算。

圖、文：鄧文滔、李章杰